Il copia e incolla? Ecco come funzionava su Newton

Vito Pietrafesa,

Apple è stata insistentemente criticata per la sua scelta di non implementare una funzione di copia e incolla sul suo telefonino, in quanto ritenuta non prioritaria.

Non dovrebbe essere difficile però, per Cupertino, sviluppare questa nuova caratteristica per il dispositivo, almeno per due motivi:

già altre applicazioni di terze parti lo hanno fatto; già in passato, la stessa Apple lo aveva fatto per Newton.

Sicuramente esistono delle differenze tra iPhone e il suo antenato, prima fra tutte il fatto che, quest’ultimo richiedeva l’utilizzo di uno stylus, e non semplicemente delle dita; poi bisogna considerare che la gesture del tocco con trascinamento è già assegnata all’editor di testo.

Comunque la soluzione potrebbe essere alle porte: molti rumor insistono sulla possibilità di inserimento del copia e incolla nel firmware 2.1, che Steve Jobs ha promesso entro questo mese.