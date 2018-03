Windows 7 beta 1 in arrivo prima di Natale

Danilo Tavano,

Ci siamo quasi: dopo un periodo di test da parte di pochissimi, basato su una piccola e incompleta sequenza di codice del nuovo sistema operativo, Windows 7 beta 1 potrebbe essere lanciatao poco prima del prossimo Natale. A confermarcelo è la pur sempre prudente Mary Jo Foley citando sue fonti attendibili. Dopo le voci, le conferme e le smentite un numero un po’ più ampio di persone potranno quindi presto provare con mano le nuove caratteristiche del nuovo nato.

Potrebbe in realtà trattarsi di una sorta di pre-beta, dovuta all’impossibilità di fornire una versione il più possibile completa di tutte le innovazioni e caratteristiche principali; sarà comunque l’occasione che si aspettava per sciogliere le riserve e la sospensione di giudizio dovuto alla frammentarietà delle notizie.

Per quanto riguarda la tempistica dell’uscita di questa versione, confermerebbe il possibile rilascio della versione definitiva di Windows 7 per l’inizio del 2010; una serie di tappe forzate per arrivare ad un’uscita alla fine del 2009 sarebbe un rischio troppo alto per le sorti di Microsoft, già provata dallo scarso apprezzamento che ha ottenuto Vista.

Non ci resta altro che aspettare fiduciosi per vedere se avremo questa novità sotto l’albero del 2008 e una ancora più grossa, pur molto improbabile, sotto quello del 2009.