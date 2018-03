Tutorial F-Spot: capire e utilizzare le viste

Michele C. Soccio,

Molti utenti Linux già conoscono e utilizzano F-Spot, apprezzato ma anche criticato software per la gestione delle fotografie.

In questo video, primo di una serie di tutorial, si spiega all’utente quali sono le viste presenti nel programma e come utilizzarle. il filmato è indirizzato ai principianti ma anche gli utenti F-Spot abituali potranno scovare qualcosa che ancora non sanno.