Più stile per il nuovo Asus Eee PC S101

Marcello Calefato,

Sin dall’uscita dei primi modelli di Eee PC è stato abbastanza chiaro quale fosse l’intento di Asus: proporre un PC a basso costo estremamente portatile, con un design semplice e prestazioni sufficienti per svolgere operazioni più o meno leggere in piena mobilità.

A completare una già affollata gamma di prodotti, prossimamente arriverà l’Eee PC S101, dotato di un mix di caratteristiche già viste sui vari modelli della serie 900 e 1000, ma ben distinto da questi ultimi per quanto riguarda l’aspetto puramente estetico.

Sarà infatti possibile vestire il design più curato e più compatto dell’S101 con una colorazione a scelta tra Marrone, Champagne e Grafite.

Lo schermo che equipaggerà il nuovo S101 ha una diagonale di 10.2″ con retroilluminazione a LED bianchi, con la classica risoluzione di 1024×600 pixel, mentre il peso dovrebbe essere di circa 1Kg.

Qui di seguito riporto le caratteristiche tecniche raccolte da eeepc.net:

Processore Intel Atom ;

; Controller Ethernet 10/1000 Mbps;

Connettività wireless WLAN e Bluetooth;

1GB di memoria RAM;

3 porte USB, 1 uscita VGA, 1 connettore Ethernet RJ-45, 2 connettori jack audio;

Lettore di schede di memoria 4-in-1 (MMC, SD, Memory Stick e MS-PRO);

Touchpad multitouch;

Altoparlanti integrati;

Webcam da 0.3 megapixel;

Batteria con capacità di 36W/hr, 2S2P (2450 mAh/cell);

Peso di circa 1kg.

L’Eee PC S101 sarà disponibile in tre versioni:

SSD da 16GB + SDHC da 16GB e sistema operativo Windows XP (699 dollari);

SSD da 32GB e sistema operativo Linux (699 dollari);

SSD da 64GB e sistema operativo Linux (799 dollari).

Per il momento l’annuncio è stato fatto in Taiwan e non c’è ancora modo di sapere se e quando l’Eee PC S101 sarà disponibile in Italia.