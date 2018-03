Come impostare manualmente l’indirizzo IP in Vista

Valentina Franzoni,

Abbiamo già detto in un precedente articolo che Windows Vista automatizza la procedura di riconoscimento, collegamento e abilitazione di una rete. È possibile, tuttavia, che abbiamo la necessità di impostare manualmente un indirizzo IP nel nostro PC.

La procedura è molto simile a quella che mettevamo in atto nei precedenti Windows. Dovremo infatti ritrovare la finestra delle proprietà del TCP/IP, che sarà poi identica alle precedenti.

Entriamo dunque nel “Pannello di controllo”, che troviamo nel menu di Avvio, cliccando sull’icona di Vista in basso a sinistra.

Facciamo doppio click su “Centro di connessioni di rete e condivisione“, che riconosciamo al volo dall’icona con quattro piccoli schermi a formare un rettangolo.

Clicchiamo a sinistra su “Gestisci connessioni di rete”, selezioniamo la connessione da configurare, facciamoci click col tasto destro del mouse e andiamo su “Proprietà” dal menu contestuale che si apre.

Da questa posizione possiamo configurare il protocollo IPv4 o la sua nuova evoluzione IPv6, selezionando la relativa voce dalla finestra e premendo il pulsante “Proprietà” dall’interfaccia ed eccoci alla finestra di configurazione.

Di default troviamo la selezione su “Ottieni automaticamente un indirizzo IP”, ma possiamo scegliere di attivare Utilizza il seguente indirizzo IP, che abiliterà il campo sottostante, in cui possiamo inserire il nostro IP, come anche le altre configurazioni di rete.

Va da sé che se non sappiamo quale indirizzo IP inserire dovremo rivolgerci all’amministratore di rete o, in caso di una rete domestica di cui siamo noi gli amministratori, approfondire l’argomento. In ogni caso dovremo assicurarci di non inserire un indirizzo IP già assegnato ad un altro computer, poiché in tal caso si verificherebbe un conflitto di rete.