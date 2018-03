Mecrets: password manager per iPhone

Marco Mattioli,

Mecrets è un’applicazione per iPhone e iPod touch rivolta all’archiviazione protetta di informazioni personali quali password, account e ogni altro genere di dati confidenziali, riuscendo così ad averli sempre a portata di mano.

È stata introdotta una comoda funzionalità tesa a compensare la mancanza del comando copia e incolla. Basta infatti aprire un URL, ad esempio di una banca, e toccare il pulsante Insert per inviare direttamente username e password relativi al profilo scelto, senza la necessità di dover rammentare alcun dato.

Il look dell’applicazione è in pieno stile Apple per riuscire ad eseguire ogni operazione mediante le dita. I record sono raggruppabili in categorie per rendere più agevole la ricerca nel caso siano numerosi e si possono associare note personali a ciascuno di essi.

L’aspetto della protezione è prioritario ed è perciò stata integrata la codifica AES a 256 bit. È inoltre disponibile una funzione per la generazione casuale di password. Il software è disponibile a 9,99 dollari.