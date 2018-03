Nokia 7110: nuovo slide dalla casa finlandese

Marco Mattioli,

Continuano i rumor su un prossima uscita del 7110, un nuovo cellulare prodotto da Nokia. Si tratta di un modello appartenente alla fascia bassa e caratterizzato da un form factor a slide.

La memoria è espandibile con schede in standard micro SD e sono disponibili una fotocamera da 1.3 megapixel, uno schermo di tipo QVGA (240×320 pixel) e una radio FM stereo. La tastiera a scorrimento rappresenta una soluzione tuttora apprezzata da numerosi utenti. Solitamente infatti, i tasti risultano ben dimensionati e agevolano l’interazione.

Le tecnologie per la connettività integrate sono di tipo tribanda EDGE e GPRS, venendo quindi meno un modulo 3G. È disponibile anche l’interfaccia Bluetooth. Occorrerà valutarne il reale prezzo di vendita, che non dovrebbe superare di molto i 100 euro.

Del resto, la congiuntura economica internazionale sfavorevole avrà ragionevolmente un impatto negativo anche sul mondo della telefonia mobile ed è quindi naturale che le case produttrici mantengano l’attenzione verso prodotti distribuiti a costi ragionevoli, non solo nei Paesi in via di sviluppo.