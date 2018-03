TrueCall: fermare le telefonate indesiderate

Antonio Della Selva,

Ormai i firewall sono un “must” in tutte le reti: cosa pensereste se lo stesso principio fosse applicato anche alla telefonia? Due inglesi hanno progettato un dispositivo che si propone di fare proprio questo, posizionarsi tra il mondo esterno e il vostro telefono fisso, al fine di eliminare le chiamate indesiderate.

È possibile impostare una lista di accesso e una lista nera: tutti i numeri di telefono impostati nella prima lista, attraverseranno il dispositivo senza alcun problema, mentre tutti i numeri presenti nella lista nera verranno accolti da un messaggio automatico lasciato alla fantasia del possessore della linea telefonica.

Nel caso in cui a chiamare dovesse essere un numero non presente in alcuna delle liste, trueCall, questo il nome del dispositivo, richiede al chiamante di fornire nome e numero, in modo da poter decidere in seguito, su quale delle liste (bianca o nera) inserire il nuovo contatto.

Ancora meglio, il dispositivo è dotato di un modem che la società intende utilizzare per i download di aggiornamenti delle liste nere o del firmware del microprocessore dello stesso dispositivo, in maniera tale che la gestione sia ridotta al minimo e chiara anche ai non addetti ai lavori.