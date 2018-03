G555 e G556: due nuovi dissipatori Dynatron per piattaforma Nehalem

Daniele Angellotti,

Dynatron Corporation ha recentemente immesso sul mercato due nuovi dissipatori progettati per il raffreddamento dei processori Intel Nehalem socket LGA 1366.

I modelli in esame sono il G555 e il G556 destinati, a rigore, alle piattaforme server Nehalem-EP Xeon 5500 ma compatibili con processori della serie Core i7 900.

Dal punto di vista delle dimensioni e del peso i due dissipatori si equivalgono misurando 94,0×89,5×64,0 millimetri per un peso di circa 460 grammi.

La base è completamente in rame mentre il radiatore è equipaggiato con alette in alluminio. Un sistema di quattro heatpipes attraversa il radiatore stesso imponendo una maggiore efficacia dissipativa.

Installata sopra il radiatore, una generosa ventola da 92 millimetri fornisce il proprio contributo operando ad una velocità compresa tra i 1.000 e i 5.500 rpm.

Proprio sulla copertura della ventola stessa è da ricercarsi la differenza tra i due modelli in esame: il G555 è provvisto di griglia protettiva mentre il G556 ne è sprovvisto.

La rumorosità totale di questo dissipatore varia tra i 20,6 e i 51,4 dBa in base alle condizioni di funzionamento.

Evidentemente differente anche il prezzo di vendita che si attesta attorno ai 45 dollari per il modello G555 e ai 43 dollari per il modello G556. Come si nota, la differenza è davvero modesta essendo imputabile sostanzialmente alla presenza della griglia di protezione.