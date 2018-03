Ace Online arriva in Giappone

Maurizio Di Stefano,

Il GdR freeware per Windows Ace Online, prodotto dalla coreana Yedang Online , arriverà in Giappone a partire dai primi mesi del 2009 grazie alla Arario .

Il gioco è un complesso titolo arricchito da una forte componente simulativa, ed è uscito originariamente nell’ottobre del 2007. Attualmente presente in circa 70 Paesi, Ace Online è in corso di localizzazione per il mercato nipponico. Naturalmente il servizio sarà gratuito.

Sul pianeta Filron l’esercito governativo affronta ogni giorno i caccia dei ribelli in affascinanti scontri aerei. Ogni giocatore potrà crearsi un party col quale prendere parte alle oltre 300 missioni previste dal gioco, oppure seguire una trama che lo condurrà attraverso le vicende belliche di Filron.