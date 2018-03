CoolerMaster V8, vincitore al Computex 2008

Sergio De Falco,

CoolerMaster ha di recente presentato un nuovo dissipatore, innovativo sia per estetica che per funzionalità e, non a caso, vincitore dell’ambito premio al Computex 2008.

Composto esteriormente da una testata centrale che richiama la forma di un motore, da cui probabilmente anche il nome, e da quattro insiemi indipendenti di alette in alluminio, collegate tra loro da 8 heat-pipe, il CoolerMaster V8 permette un’elevata dissipazione del calore in grado di soddisfare le esigenze anche dei processori più assetati di watt, come quelli ad esempio con TDP fino a 180w.

La ventola, da 120mm, è invece posizionata al centro della testata e genera un consistente flusso di aria che prende largo tra le alette dei vari moduli ma, per garantire anche un’accettabile silenziosità, il V8 viene fornito con un comodo regolatore di velocità della ventola che permette di regolare il flusso direttamente dal retro del case. Può infatti essere regolata da 7v a 12v, corrispondenti a velocità da 800 a 1800 RPM, in base al tipo di utilizzo per cui il PC viene adoperato di volta in volta.

Il CoolerMaster V8 misura 120 x128 x 161 mm, pesa 865g e supporta i processori Intel Socket LGA775 e AMD 940/AM2/AM2+.