Google investe in energia rinnovabile

Gino Topini,

È da un po’ di tempo che diverse aziende, italiane e non, si stanno spostando verso le energie rinnovabili e verso il risparmio energetico. Anche Google non è da meno.

La società di Mountain View, attraverso la sua controllata Google.org, ha investito oltre 10 milioni di dollari in un particolare progetto di energia geotermica, chiamato EGS, acronimo di Enhanced Geothermal Systems.

In un concetto: questo nuovo sistema permette di creare energia sfruttando il calore della terra, esattamente come il sistema tradizionale, ma prendendolo da chilometri di profondità, invece che da poche centinaia di metri.

Sempre Google cita un rapporto del MIT nel quale si stima che il 2% dell’energia prodotta in questo modo, basterebbe a soddisfare il fabbisogno energetico del paese, e anche di più.

Nel dettaglio, gli investimenti di Google riguardano:

6.25 milioni di dollari alla AltaRock Energy per lo sviluppo di tecnologie innovative;

4 milioni di dollari alla Potter Drilling, per espandere la capacità di perforazione del suolo;

quasi 500.000 dollari all’Università Southern Methodist per ampliare l’uso dell’energia geotermale.

Questa iniziativa rientra in quella, più grande, nota come Renewable Energy Cheaper than Coal, già supportato da Google con finanziamenti in favore delle ricerca sull’energia eolica e sull’energia solare.