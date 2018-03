La Tokyo virtuale di Tokyo City Nights

Maurizio Di Stefano,

La Gameloft ha appena reso disponibile, per il Wii Ware giapponese (al costo di 1.000 punti), il simpatico Tokyo City Nights, un vero e proprio simulatore di vita che non mancherà di appassionare gli amanti dei giochi alla The Sims, pur risultando, nella struttura, forse più semplice e per certi versi perfino più coinvolgente.

Trasposizione di un titolo di grande successo per cellulari, Tokyo City Nights permette ai giocatori di interpretare se stessi, servendosi di un proprio avatar per girare attraverso i quartieri più famosi di Tokyo. Shinjuku, Yoyogi, Harajuku, Akihabara… Tutte le strade maggiormente popolari sono state riprodotte in modo tale da potersi godere la vita di un vero abitante della capitale del Giappone.

Non mancheranno occasioni di cimentarsi in mestieri o in mini giochi spesso esilaranti, come quello nel quale ci si cala nei panni di un eroe sentai…