Nokia annuncia licenziamenti e guarda ai Paesi Emergenti

Isidoro Quaranta,

Anche Nokia, colosso dei telefonini, subisce la forte crisi economico-finanziaria e annuncia una serie di licenziamenti che dovrebbero coinvolgere circa 600 persone.

L’azienda che ha all’attivo 58500 dipendenti circa in tutto il globo, dividerà i licenziamenti in questo modo: 450 nel marketing e 130 nella divisione ricerca. Delle persone coinvolte nel processo di razionalizzazione aziendale una quota pari a 200 lavora in Finlandia.

La Nokia tuttavia, mentre da un lato porta avanti questo piano di riduzione del personale, dall’altro sta promuovendo la sua immagine nei Paesi Emergenti tant’è vero che ha lanciato sette nuovi cellulari e nuovi servizi Internet.

Il mercato sembra gradire queste operazioni, infatti il titolo sembra in aumento sullo scenario azionario.

Quale futuro prossimo per la Nokia dopo il piano di razionalizzazione?