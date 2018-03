Vertu presenta il cellulare targato Ferrari

Giovanni Amodio,

Per tutti i patiti della Ferrari e del lusso, Vertu, la divisione dedicata a prodotti di lusso di casa Nokia, ha presentato il nuovo Nokia Vertu Ferrari Ascent Limited Edition.

Questo cellulare è disponibile in tre diverse versioni:

Nero in edizione limitata con solo 2009 pezzi prodotti;

Giallo e Rosso in edizione speciale.

Il modello in nero è tutto in titanio (particolarmente resistente come materiale ma pesante).

Di tutto rispetto i materiali e le dotazioni tecniche:

Display in cristallo e zaffiro;

Quadribanda GSM/Gprs/Edge/UMTS;

Bluetooth v2.0;

Fotocamera digitale da 3 megapixel dotata di flash e autofocus;

Memoria interna da 4 GB;

WiFi;

Connessione MicroUSB;

5 ore di conversazione e 300 ore in standby;

Temi e suonerie dedicate alla Ferrari ;

; Possibile la sincronizzazione con Mac e PC;

Peso di 160 grammi.

Il prezzo non è ancora stato reso noto.