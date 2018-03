Dotto Conta-Parla, il “maestro” di matematica

Barbara Celli,

L’inattesa fama del Grillo Parlante ha suggerito alla Texas Instruments la realizzazione di diversi giocattoli elettronici a scopo educativo.

Fra questi, uno dei più memorabili, è certamente il Dotto Conta-Parla.

Così come il Grillo Parlante fu concepito per istruire i più piccoli alla lettura e alla scrittura, il Conta-Parla si prefiggeva di assistere i bambini nell’insegnamento della matematica.

Apparso sul mercato italiano verso la seconda metà degli anni ’80, venne importato e distribuito dalla stessa Clementoni.

Tuttavia, tale giocattolo elettronico, si impose anche in altri stati europei: a titolo di esempio, in Francia venne ribattezzato “Le Calcul Magique”; in Germania entrò in commercio con il nome di “Mathe-Fix”.

Il Dotto Conta-Parla si rivolgeva prevalentemente ai bambini di età compresa fra i 4 e i 10 anni, proponendo loro molteplici quesiti aritmetici e interagendo tramite una voce elettronica pre-registrata.

Dotato di 3 livelli di difficoltà, era in grado di eseguire le quattro operazione algebriche di base, proporre quiz su tabelline e sui segni di maggiore/minore.

Nonostante la facilità di interazione tramite tastiera e la correzione di eventuali errori in tempo reale, il Dotto Conta-Parla non possedeva alcun display.

Fu probabilmente questa la pecca che gli costò un successo decisamente inferiore rispetto al suo predecessore “Speak & Spell”.