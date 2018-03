Alice Messenger: tanti modi di comunicare in un solo servizio

Valerio Donfrancesco,

Alice Messenger è un nuovo servizio per comunicare tramite vari canali utilizzando un solo strumento. Essenzialmente è un client multiprotocollo che permette lo scambio di messaggi istantanei, videochiamate e scambio file, oltre naturalmente l’accesso ai servizi Alice.

I protocolli supportati includono: i servizi di messaggistica di Alice, Virgilio e Tin.it, MSN Live Messenger e Google Talk. È possibile installare una versione del client anche sui cellulari TIM per comunicare anche quando si è in movimento. Naturalmente è possibile utilizzare Emoticon e Animotion in stile Live Messenger.

Il servizio prevede inoltre la videochiamata tra utenti Alice, Virgilio o Tin.it, assente per ora la possibilità di effettuare videochiamate verso contatti Live Messenger e Google Talk. Lo stesso dicasi per il servizio di scambio file che è disponibile solo per i contatti del network Telecom.

Tramite il client è possibile accedere in maniera veloce ai vari servizi di posta Alice, Virgilio o Tin.it (come è logico che sia) e a servizi di news, al meteo, all’oroscopo e ad altri servizi di utilità.

Sebbene esistano per Windows altri client multi protocollo validi, come Trillian che include anche il supporto per ICQ e Yahoo Messenger e la possibilità di scambiare file con contatti MSN Messenger e Google Talk, il servizio Alice Messenger è sicuramente una soluzione molto comoda per chi è già utente o ha intenzione di diventare utente Alice o Tim.