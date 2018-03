Come modificare i programmi predefiniti in Vista

Valentina Franzoni,

Come sappiamo da un vecchio articolo di Alessandro Miele, tra le innovazioni di Windows Vista c’è la possibilità di configurare facilmente quali applicazioni associare all’apertura di ogni tipo di file.

Vediamo ora con quale procedura è possibile abbinare un programma predefinito a un’estensione di file e viceversa.

Prima di tutto andiamo sul Pannello di Controllo o su “Start/Programmi predefiniti”, poi clicchiamo su “Imposta programmi predefiniti“. Scegliamo il programma nella lista dei programmi installati (sulla sinistra), poi clicchiamo sulla scritta blu “Imposta questo programma come predefinito” (sulla destra). Se invece vogliamo scegliere quali abilitare tra le estensioni supportate e quali no, clicchiamo sulla scritta blu “Scegli i valori predefiniti per questo programma” e mettiamo il segno di spunta, nella finestra successiva, sulle estensioni che vogliamo abilitare, poi clicchiamo sul pulsante “Salva”.

Se vogliamo partire da un’estensione e scegliere quale programma associarvi, andiamo ancora su “Start/Programmi predefiniti” e clicchiamo su “Associa un tipo di file o un protocollo a un programma”.

Selezioniamo quindi nella lista l’estensione per cui vogliamo configurare l’apertura di un programma specifico e clicchiamo poi sul pulsante “Cambia programma”. Come prima, selezioniamo il programma desiderato dalla lista e poi confermiamo con “Salva”.

“Programmi predefiniti” permette anche di controllare rapidamente quali sono i programmi predefiniti per:

(come Windows Messenger o ICQ); Java Virtual Machine.

Sempre da “Start/Programmi predefiniti”, basta cliccare su “Impostazioni accesso ai programmi”, abilitare il radio button “Personalizzate” e cliccare sulle freccette a destra. In questo modo potremo visualizzare quali sono i programmi predefiniti della lista e, tramite i segni di spunta, abilitare l’accesso agli altri programmi installati che hanno le stesse funzioni.