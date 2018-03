Motorola MOTO VE66, camera-phone da 5 Megapixel

Andrea Proietti,

Accompagnato da un comunicato stampa internazionale, Motorola ha annunciato un nuovo telefonino, il MOTO VE66, che già da qualche giorno cominciava a fare le sue prime apparizioni in rete.

Il dispositivo, uno slider, è dotato di connettività 3G e HSDPA per navigare ad alta velocità; in assenza di queste, torna pur sempre comoda la possibilità di usufruire del WiFi.

Il vero punto di forza del MOTO VE66 è però la fotocamera da 5 Megapixel che anche in questa occasione monta probabilmente lenti Kodak: le funzionalità sono inoltre quelle che di solito vediamo in una fotocamera digitale, come l’autofocus, il flash LED, lo stabilizzatore d’immagine e la riduzione degli occhi rossi.

Non è stata lasciata al caso neanche la qualità delle conversazioni: la tecnologia CrystalTalk permette infatti di amplificare la voce dell’interlocutore e ridurre i rumori di sottofondo grazie alla presenza aggiunta di un secondo microfono.

Il Moto VE66 è basato su sistema operativo Linux Montavista v2.6.10 ed è supportato da un processore Freescale SCM-A11 da 500 MHz; possiede display da 2,4 pollici a 16 milioni di colori e lo slot per schede di memoria microSD.

Non ci sono ancora informazioni precise riguardanti il prezzo, ma la data di uscita dovrebbe collocarsi entro la fine dell’anno in corso.