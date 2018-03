Samsung Gravity, slider con tastiera a comparsa orizzontale

Andrea Proietti,

È per ora un’esclusiva del gestore statunitense T-Mobile il nuovo Samsung Gravity, ma nulla esclude che possa arrivare in futuro anche dalle nostre parti.

Il Samsung Gravity è un dispositivo slider con tastiera QWERTY a comparsa orizzontale; si presenta piuttosto bene nel design, con una linea semplice ma moderna. Di seguito le specifiche tecniche:

Connettività quadribanda, GPRS ed EDGE;

Dimensioni di 115 x 52,6 x 17,8 millimetri e peso di 122 grammi;

Display da 2,1 pollici a 176 x 220 pixel e 262,000 colori;

Fotocamera da 1,3 Megapixel ;

; Bluetooth con supporto A2DP.

Come tutti i più moderni dispositivi, anche il Gravity possiede uno slot per schede di memoria microSD (con compatibilità fino a 4 GB); la batteria al litio garantisce, invece, secondo la casa, un’autonomia di 6 ore in conversazione e 300 ore in standby.

Disponibile per ora nei soli Stati Uniti a 49,99 dollari a fronte di un contratto di due anni, il Samsung Gravity è distribuito in due varianti di colore, Aqua with White o Lime with Gray.