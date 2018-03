Halo 3: sconsigliata l’installazione su hard disk

Candido Romano,

Certe volte la tecnologia fa miracoli, altre volte ci si rivolta contro: è il caso di uno dei giochi più famosi e giocati su Xbox 360, Halo 3. Installando infatti il gioco su hard disk, funzione della nuova dashboard di Microsoft, New Xbox Experience, il gioco subisce dei rallentamenti anziché ridurre i tempi di caricamento. Tutto questo ha portato Mat Noguchi di Bungie ad affermare sul forum del team di non installare il gioco.

La motivazione di un consiglio così drastico risiede proprio nel gioco: “Quando Halo 3 è in fase di lettura e l’Xbox 360 è dotata di hard disk, il gioco copia le mappe dal DVD ad una partizione dello stesso hard disk”, dichiara Noguchi. Aggiunge poi: “Come risultato, se si installa il gioco su hard disk, questo copierà ancora le mappe in un’altra partizione del disco rigido”. Praticamente una parte del disco rigido viene usato come cache temporanea; il problema quindi risiede proprio nel gioco che è stato progettato per essere letto da un DVD, con un grande flusso di dati via streaming immagazzinati a poco a poco sull’hard disk della console, ovviamente per ridurre i caricamenti durante le fasi di gioco.

Al momento non è prevista una patch per ovviare al problema, dato che gli sviluppatori sono impegnati su altre produzioni.