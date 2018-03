Terminator Salvation : dal film al videogame

Giovanni Racca,

Warner Bros. Interactive Entertainment, Equity Games Production e Halcyon Games annunciano Terminator Salvation: The Videogame, un FPS che sarà rilasciato nel mese di maggio 2009, in concomitanza con l’atteso nuovo film della saga di Terminator.

Il gioco offrirà la possibilità di impersonare John Connor, un soldato della resistenza, nella battaglia per la sopravvivenza contro le schiere robotiche agli ordini del supercomputer Skynet. Gli sviluppatori promettono una storia avvincente ed una IA realistica per un’esperienza di gioco coinvolgente ed appassionante.

Terminator Salvation: The Videogame è attualmente in fase di sviluppo presso i programmatori svedesi di Grin Studios, ma non è ancora stato rivelato su quali piattaforme vedrà la luce.