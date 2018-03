Rock Band 2 avrà maggiori canzoni su Wii

Alessandro Bisbano Memmo,

Sin dal suo arrivo per la candida macchina da gioco targata Nintendo, il brand Rock Band ha sempre avuto a che fare con problemi di espandabilità legati alle limitate capacità di stoccaggio dati del Wii che, a conti fatti, risultano pari a soli 512 MB memorie portatili SD escluse. Si tratta di una caratteristica che preclude a priori eventuali aggiornamenti o acquisti in materia di canzoni nuove da aggiungere al proprio catalogo e pronte per essere suonate così come avviene su piattaforme quali Xbox 360 e Playstation 3.

Per ovviare in parte allo spinoso problema il CEO di Harmonix Alex Rigopulos ha annunciato che Rock Band 2 uscirà su Wii in una versione “maggiorata”, ossia comprensiva di gran parte dei contenuti aggiuntivi (song pack) acquistabili online sulle macchine da gioco di Microsoft e Sony.