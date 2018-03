Scaricare musica con Google e Downthemall

Gianluca Rini,

Il piacere di ascoltare la nostra musica preferita è qualcosa a cui difficilmente rinunciare, ma spesso incontriamo delle difficoltà nel poterla scaricare a causa della velocità non proprio adeguata del nostro browser. Il video ci mostra passo per passo le istruzioni che ci aiutano a scaricare velocemente la musica servendoci di Google e di Downthemall, il famoso gestore e acceleratore di scaricamento incorporato in Firefox.