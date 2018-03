Imeem per Android vive di pubblicità

Gabriele Niola,

Nella nuova versione di Imeem per Android sarà presente anche una piattaforma per annunci pubblicitari integrata nel software, un sistema che sfrutta la connettività del device ma che ancora non riesce a fare proprie le possibilità di geolocalizzazione in modo da offrire spazi e inserzioni migliori a investitori e utenti.

Imeem è stata una delle prime e più interessanti applicazioni per Android: si tratta di una versione mobile dell’omonima applicazione musicale per la rete che consente l’ascolto di radio online, la creazione di playlist e preferiti (in stile Last.fm) basati su tali canali e infine l’acquisto dei brani ascoltati in streaming tramite Amazon Mp3. Nella sua nuova versione, disponibile gratis dall’Android Market e dotata di opzioni per le stazioni locali e di “stazioni di stagione”, Imeem promette anche di autosostentarsi con un sistema pubblicitario autonomo che non si ferma ai soliti classici annunci, ma cerca di andare oltre.

Non sarà invadente, promettono dall’azienda, «la pubblicità sarà in sovrimpressione sul fondo del display e in ogni momento potrà essere chiusa cliccando sulla sua x». Tra i primi marchi ad aver firmato per uno spazio su Imeem c’è Kia che in tal modo intende promuovere il suo nuovo SUV. Ma siccome non è solo l’ad canonico il modo in cui la società di automobili si vuole promuovere, Kia ha anche dato vita ad una stazione brandizzata ex-novo.

Per Imeem invece l’importanza della pubblicità si risolve in tre punti: dà al gruppo la possibilità di continuare a sviluppare il servizio e diffonderlo presso un pubblico sempre più grande, consente di avere un nuovo strumento da offrire alle aziende con le quali interagisce e infine restituisce una rendita utile a rimanere competitivi sul mercato.