Suoniamo i tamburi con Taiko no Tatsujin Wii

Maurizio Di Stefano,

I fan giapponesi potranno acquistare, già l’11 dicembre, il nuovissimo Taiko no Tatsujin Wii, ultima incarnazione del celebre gioco di tamburi ora approdato anche su Nintendo Wii grazie alla Bandai Namco.

Il gioco, ennesimo porting di uno dei più amati cabinati di tutto il Sol Levante, dovrà essere acquistato insieme ai due controller, che avranno naturalmente forma di tamburo; i produttori hanno comunque fatto in modo di mantenere il costo il più basso possibile.

Per meno di 8.000 yen (ovvero, meno di 65 €) si potrà acquistare l’intero set, e iniziare a giocare immediatamente.

Molte le presenze illustri fra i personaggi che appariranno in Taiko no Tatsujin Wii. Grazie ad una serie di collaborazioni, infatti, si potrà giocare con le musiche e i personaggi di Doraemon o di Super Mario; ma non mancheranno brani tratti da altri anime di successo, pezzi j-pop, di musica classica e alcuni, per finire, completamente originali.