Nokia Tube prestissimo in Italia?

Francesco Caccavella,

Dopo il ritiro dal Giappone, un’altra notizia arriva su Nokia: presto arriverà il Nokia Tube (Nokia 5800 XpressMusic) in Italia.

Un’email “anonima” arrivata in redazione dice:

tenere d’occhio il negozio ufficiale Nokia Online Store

Quanto sia veritiera non lo possiamo sapere, certamente i rumor, nei giorni passati, indicavano il mese di dicembre come probabile per l’inizio delle vendite; quindi non è detto che sia proprio falsa.

Una cosa è certa: le file davanti ai negozi Russi già c’erano; qualcuno sussurra 100 persone che attendevano con la temperatura sotto zero. I pezzi venduti, in un solo negozio di Mosca, sembra siano circa 170, una prima parte in mezz’ora, una seconda parte, di circa 120 pezzi, in mezza giornata. Insomma, una grande attesa per quello che dovrebbe essere lo smartphone anti-iPhone.

Qua sotto qualche foto arrivata dalla Russia.