A-DATA XPG 2.5″: SSD con interfaccia SATA e mini-USB

Marcello Calefato,

Tra tutte le unità SSD viste in giro finora c’era l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda prestazioni, capacità e soprattutto prezzi, per il resto si è notata una certa prevalenza del form factor standard 2.5″ con la classica interfaccia Serial-ATA II, compatibili praticamente con ogni sistema notebook e desktop in commercio.

Il produttore taiwanese A-DATA ha annunciato un nuovo solid state disk appartenente alla linea XPG (Xtreme Performance Gear) che si distingue da tutti gli altri per via delle interfacce di collegamento.

Oltre la classica Serial-ATA II è infatti possibile fruire dell’unità anche tramite una comoda porta mini-USB, che consente di utilizzare l’unità sia come disco interno al sistema che come disco rimovibile esterno.

Il tutto è inoltre accompagnato da performance di tutto rispetto:

Lettura: fino a 170MB/ s;

s; Scrittura: fino a 100 MB/s ;

; Interfaccia: SATA I/II e mini-USB 2.0;

Temperature d’esercizio: -10°C ~ 70°C;

Resistenza agli urti: 1500G/0.5ms;

MTBF: 1.500.000 ore;

Dimensioni: 100×70,1×9,2 mm;

Peso: 85 grammi.

Le unità A-DATA XPG, realizzate esternamente in alluminio per garantire leggerezza e resistenza, saranno disponibili in tagli di capacità da 32, 64, 128 e 192GB ad un prezzo non ancora specificato.