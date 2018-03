Supporto ai socket AMD AM2+ per la scheda madre EVGA nForce 730a

Daniele Angellotti,

La scheda nForce 730a presentata recentemente da EVGA (noto produttore di motherboard e schede video basate sulla tecnologia nVidia) è in grado di supportare processori basati su socket AMD AM2/AM2+.

Si tratta di una soluzione particolarmente indicata per la fascia mainstream ed è equipaggiata con un controller grafico IGP e-Geforce 8200 a 500 MHz con 16 Stream Processors. Tale scelta permette lo sfruttamento di una eventuale scheda video discreta in parallelo potendo contare sulla tecnologia “GeForce Booster.” Non solo: la scheda madre nForce 730a è in grado di supportare le tenologie CUDA e PhysX.

Dando un’occhiata più da vicino alla scheda è possibile notare la presenza di sei porte Serial ATA 3.0 Gbps, uno slot PCI-Express x16, due slot PCI-Express x1, tre slot PCI a 32-bit compliant con PCI 2.1, un sistema audio 7.1, uscite DVI e HDMI oltre ai classici pulsanti di Power e Reset.

L’alimentazione avviene tramite uno stadio a 5+1 fasi mentre per quanto riguarda le memorie è garantito il pieno supporto a moduli DDR2 a 1.066 MHz. La nForce 730a viene venduta ad un prezzo orientativo di circa 90 dollari.