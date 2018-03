Travel Coach: Europe 1, un traduttore per DS

Cristiano Ghidotti,

Sviluppato dalla software house tedesca HMH Interactive, Travel Coach: Europe 1 è un traduttore per Nintendo DS (già disponibile nei negozi ad un prezzo consigliato di € 39,90) che permette di facilitare la comunicazione in ben cinque diverse lingue europee: inglese, francese, spagnolo, tedesco e ovviamente italiano.

Per ogni idioma è presente un completo dizionario, una raccolta di centinaia di modi di dire suddivisi in categorie, esercizi per la corretta pronuncia delle frasi, quiz sui diversi paesi e minigiochi per fare pratica con le lingue.