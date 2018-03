Conto alla rovescia per il 2009 con i Google Mobile Tips

Alfredo Morresi,

Con un annuncio di pochi giorni fa, Google ha svelato il suo originale modo di contare quanti giorni mancano al 2009.

Google Countdown to New Year propone infatti ogni giorno un nuovo trucchetto per migliorare l’esperienza d’uso dei servizi di BigG per il proprio device mobile. Il sito è anche disponibile in versione mobile

Esempi di quanto disponibile comprendono come convertire velocemente una grandezza da una scala di misura ad un’altra, come ottenere la definizione di una parola in un solo colpo, eseguire dei calcoli matematici grazie a Google e molto altro.

Ogni segnalazione è corredata da un URL di prova per testare il suo funzionamento, utile anche come base di partenza per le proprie sperimentazioni. Inoltre, è possibile mandare un SMS contenente il link alla pagina del trucchetto, funzionalità utile per una veloce segnalazione ai propri amici oppure, da usare come promemoria per se stessi.

Speriamo che, con il progredire dei giorni, vengano mostrati suggerimenti su come integrare programmi di terze parti con i servizi offerti dall’azienda di Mountain View e interessanti mashup da usare sui nostri palmari e smartphone.