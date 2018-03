Nuova patch per World War One

Demetrio Porcino,

La software house Ageod ha realizzato un nuovo aggiornamento per World War One: la Patch 1.05. Questa nuova patch porta alcune piccole innovazioni e miglioramenti al gioco, ne corregge diversi punti in molti scenari e aggiusta una buona quindicina di bug.

Ricordiamo che World War One permette di rivivere dal punto di vista strategico, su PC, gli scenari e le ambientazioni della prima guerra mondiale. Protagoniste del gioco sono le sette potenze che realmente disputarono quel conflitto: Inghilterra, Francia, Impero Tedesco, Regno Austro-Ungarico e Impero Ottomano, Russia e Italia.