Il campione Marco Simoncelli sfida i fan a Mario Kart Wii

Demetrio Porcino,

Oggi, venerdì 19 dicembre 2008, dalle 18 alle 20, presso il D-store Dainese di Roma, il famoso campione di motociclismo Marco Simoncelli, neo testimonial Nintendo, sfiderà i propri fan a Mario Kart Wii.

L’appuntamento è allo store Dainese, situato nelle vicinanze di Piazza del Popolo a Roma. Per l’occasione, il negozio sarà adornato con una serie di elementi ed ambientazioni in stile Mario Kart Wii.

Saranno predisposte tre postazioni per le selezioni dove verranno scelti i 5 partecipanti più veloci nelle eliminatorie che successivamente sfideranno Simoncelli. Il campione sarà anche disponibile per una sessione di autografi e per le classiche foto, che saranno poi messe online sul sito Dainese.