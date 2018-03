Aperto a Pechino un ristorante ispirato a World of Warcraft

Demetrio Porcino,

In Cina il gioco online è in piena espansione, ed è un fenomeno che qualche volta travalica i confini angusti del settore videoludico per diventare fenomeno di massa. In questo senso, non sorprende l’apertura a Pechino di un ristorante basato interamente sul mondo di World of Warcraft.

All’interno del locale tutto è a tema World of Warcraft, a cominciare da un buon numero di PC per accedere al videogame di Blizzard. Addirittura la porta d’ingresso del ristorante è stata progettata pensando ad un settore del gioco. Il proprietario del ristorante ha detto di aver voluto aprire il locale “nella speranza che le persone che condividono il suo entusiasmo per il mondo di World of Warcraft possano trovare un luogo confortevole dove riunirsi”.