Atari per il nuovo Rogue Trooper

Alessandro Bisbano Memmo,

In base ad un accordo siglato con Reef Entertainment, Atari annuncia di essersi accaparrata i diritti di distribuzione del nuovo episodio della serie Rogue Trooper previsto per Wii entro il primo quarto del 2009, specificando come la cosa riguardi attualmente i soli mercati italiano, francese e greco.

Rogue Trooper: The Quartz Zone Massacre, questo il titolo ufficiale del prodotto in questione, narra una futuristica avventura tattica in terza persona in cui al videogiocatore viene affidato il comando dei Southers in lotta contro i loro acerrimi nemici North per il controllo del pianeta Nu Earth.

Andrea Colombo, responsabile della divisione mediterranea di Atari ha commentato: “Siamo davvero soddisfatti dell’accordo siglato con Reef Entertainment poiché vanta una lunga esperienza nello sviluppo di titoli per PC e console”.