Hammerin’ Hero: botte e umorismo su PSP

Giovanni Racca,

Atlus ha annunciato l’arrivo anche in occidente di Hammerin’ Hero, titolo di matrice tipicamente cartoonesca e demenziale.

Hammerin’ Hero si presenta come un classico gioco d’azione in 3D, a scorrimento laterale, con il protagonista, il carpentiere Gen, che dovrà farsi strada attraverso 12 livelli menando fendenti con oggetti contundenti di vario tipo, tra cui spicca un’immancabile e minaccioso martellone di legno. Le azioni del protagonista inoltre saranno sottolineate da effetti sonori volutamente esagerati, mentre un doppiaggio in giapponese darà enfasi ai suoi commenti ed a quelli dei malcapitati che saranno sottoposti alle sue “attenzioni”. Oltre alla modalità principale, sarà disponibile un multiplayer in rete locale per due giocatori.

Il gioco, sviluppato da Irem, gli autori del leggendario R-Type, è già disponibile sulla PSP giapponese, e vedrà la luce in versione americana verso il mese di marzo.