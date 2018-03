Konami fissa per febbraio il ritorno di Bomberman su DS

Cristiano Ghidotti,

Bomberman 2, nuovo capitolo della celebre saga destinato in esclusiva a Nintendo DS, sarà nei negozi a partire da venerdì 13 febbraio.

Ad annunciarlo è Konami, specificando che il titolo rappresenterà un ritorno alle origini in termini di gameplay, con la classica visuale dall’alto e uno stile di gioco che non ha bisogno di presentazioni.

Per quanto riguarda le modalità multigiocatore previste, pare sarà possibile intraprendere sfide fino ad 8 giocatori, non solo in locale ma anche attraverso internet.