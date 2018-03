Ces 2009, novità sull’IPTV di Microsoft

Francesco Oddo,

Dal Consumer electronic show, che si svolge a Las Vegas, arriva la notizia di una novità interessante su Mediaroom, l’IPTV di Microsoft.

Sarà infatti disponibile, ai broadcaster mondiali che utilizzano la tecnologia Microsoft, per veicolare l’IPTV (da noi in Italia Wind Infostrada con Infostrada TV), una nuova possibilità di visione dei contenuti televisivi denominata “Anytime”.

Mediaroom Anytime renderà fruibili i flussi televisivi, anche quelli in diretta, come se fossero già registrati, ovvero dando la possibilità in qualunque momento di bloccare, riprendere e addirittura far ripartire dall’inizio il programma televisivo.

Il servizio è strutturato su tre elementi:

Restart Anytime : che consente di riavvolgere e gestire in piena autonomia i programmi, anche in diretta.

: che consente di riavvolgere e gestire in piena autonomia i programmi, anche in diretta. Live Anytime : consente di visionare qualsiasi altro programma televisivo, anche già andata in onda, mediante la selezione sull’EPG.

: consente di visionare qualsiasi altro programma televisivo, anche già andata in onda, mediante la selezione sull’EPG. Download Anytime: dà la possibilità di effettuare il download dei programmi che interessano direttamente sulla memoria fisica del set-top box, per poterli visionare quando si vuole.

Una novità interessante che darà un’ulteriore spinta all’IPTV, poiché vengono implementati servizi che non possono essere utilizzati, ad esempio, mediante il cavo o il satellite, anche mediante apparati esterni (ad esempio il MySky).

Presto questa tecnologia dovrebbe essere implementata da Infostrada TV che utilizza la tecnologia Mediaroom di Microsoft.