Android si trova stranamente benissimo sull’Eee pc…

Gabriele Niola,

Nonostante modifiche e installazioni di sistemi operativi realizzati per determinate tecnologie su altri device siano all’ordine del giorno, raramente capita che tali OS si adattino perfettamente per sfruttare le caratteristiche specifiche del nuovo hardware.

È quello che è successo a quelli di VentureBeat quando hanno installato Android su un EEE PC della Asus. Il sistema operativo progettato da Google per i telefoni cellulari si è adattato senza problemi all’ambiente Asus e anzi utilizzava la scheda grafica montata, la scheda sonora e le capacità wireless del netbook senza il minimo problema o particolari forzature (ha anche capito da solo le dimensioni dello schermo e si è adattato).

Era già accaduto che Android fosse portato su altri device, come ad esempio il Nokia N810 (un tablet equipaggiato solitamente con Linux), ma mai su un pc. Lo strano comportamento fa dunque pensare che, non solo il sistema di Google è particolarmente versatile, ma probabilmente è stato progettato con in mente già futuri utilizzi che vadano oltre i telefoni cellulari.



Certo Android non funziona su qualsiasi device che monta Linux. È costruito su un kernel del pinguino e dunque molti driver funzionano senza problemi, ma gestisce la grafica con driver differenti e utilizza librerie Skia Graphic per comunicare con il display (il medesimo motore grafico in dotazione a Google Chrome).

Proprio a proposito dell’integrazione con Chrome, su Tech Republic non si esita a supporre che Android, con Chrome e Google Desktop, compone già il mosaico di un OS. Potrebbe trattarsi di un nuovo player fondamentale (e magari anche determinante) nel mercato dei sistemi open source.