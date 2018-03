Spb Mobile DVD: film sul PocketPC

Giovanni Amodio,

Guardare i film ovunque con un PocketPC è molto utile in quei momenti in cui abbiamo enormi buchi di tempo (viaggi in aereo, in treno, vacanze, ecc.).

Molte volte però risulta complicato nella pratica a causa di poco spazio sulla scheda di memoria SD o per via dei mille formati e codec vari.

Spb Mobile DVD è un applicazione desktop che in modo semplice e veloce provvede a convertire molti formati video in WMV, permettendone l’uso su PocketPC e Smartphone con Windows Mobile.

L’applicazione merita un 10 e lode per la sua semplicità e praticità.

Basta scaricare e installare il programma e successivamente individuare il file da convertire e scegliere i parametri desiderati.

Al resto pensa tutto il programma.

Abbiamo testato questo applicativo e i risultati sono stati sbalorditivi: un film in DivX da 700 MB è stato convertito e ridotto in poco meno di 150 MB in una decina di minuti.

Vi lascio immaginare quanti film potrete memorizzare in una scheda di memoria da 4 GB.

Caratteristiche tecniche:

Regolazione della qualità con anteprima in tempo reale;

Conversione da DVD, DivX e altri formati video;

Nessun bisogno di software aggiuntivo su Pocket PC;

Conversione a entrambi i formati WMV e XVID;

Possibilità di convertire tutto il filmato o solo una parte;

Supporto per Dual-Core CPU;

Compatibile con Pocket PC lenti da 200MHz.

Download del file dal sito del produttore: spbsoftwarehouse.com.