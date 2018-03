Come cambiare colore ai capelli con Photoshop

Gianluca Rini,

Photoshop permette di ottenere molti effetti sulle immagini e sulle foto, basta lasciare libero sfogo alla nostra fantasia. Per esempio possiamo fare uno scherzo agli amici o divertirci a colorare i volti come più ci piace. Possiamo anche cambiare colore ai capelli. Vediamo come si fa col video che segue.