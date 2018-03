Prime schede madri AM3 da Gigabyte

Luca Colantuoni,

È ancora presto per vedere in commercio i primi Phenom II X4 per socket AM3, ma già alcuni produttori di schede madri iniziano a presentare i loro modelli compatibili con il nuovo processore di AMD.

Dopo Asus, la taiwanese Gigabyte ha annunciato i suoi tre prodotti con supporto DDR3: GA-MA790FXT-UD5P, GA-MA790XT-UD4P e GA-MA770T-UD3P.

La scheda madre più accessoriata GA-MA790FXT-UD5P integra il chipset AMD 790FX accoppiato al southbridge SB750 ed è progettata utilizzando la tecnologia Ultra Durable 3.

Sono presenti quattro slot per moduli di memoria DDR3 con frequenze fino a 1666 MHz o superiori, due slot PCI Express 2.0 x16 con supporto CrossFireX e dieci porte SATA II, di cui sei gestite dal southbridge SB750 e quattro da un controller aggiuntivo con funzionalità RAID.

Presenti anche tre slot PCI Express x1 e due slot PCI tradizionali, oltre a dodici porte USB 2.0, di cui otto accessibili dall’esterno, e due porte Gigabit Ethernet.

Completano la dotazione hardware un chip audio a 7.1 canali, due uscite digitali (ottica e coassiale) e un connettore IDE. Resistono ancora gli standard “legacy”: la porta floppy e i due ingressi PS/2 per mouse e tastiera.

Le schede madri GA-MA790XT-UD4P e GA-MA770T-UD3P, invece, si differenziano principalmente per i chipset, rispettivamente, AMD 790X e AMD 770.