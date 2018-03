Niente più seriale per iWork ’09 retail

Gianluca Bragagnolo,

La suite Apple per la produttività presentata recentemente al Macworld San Francisco, iWork ’09, non ha più bisogno del seriale, se comprata nella versione in scatola.

Sul sito dedicato al supporto Apple (al momento disponibile solo in inglese), è possibile leggere:

“Le confezioni retail di iWork ’09 non vengono più distribuite col codice seriale. Istallate iWork ’09 dal disco fornito e iniziate semplicemente ad usarlo.”

Tuttavia, nulla cambia per la versione in prova per 30 giorni; finito il periodo di valutazione, infatti, gli utenti che vogliono comprare il software avranno ancora bisogno di acquistare il seriale:

“Per passare a una versione completa di iWork ’09, avviate la versione di prova, cliccate sul pulsante “Acquista” e immettete le informazioni richieste. Vi verrà inviata una mail con il numero di serie necessario all’upgrade.”

Per quanti avessero installato la versione di prova prima dell’acquisto di una confezione retail del software, sarà sufficiente eseguire l’installazione dal CD.

iWork ’09 costa 79 Euro in singola licenza, 99 Euro per il family Pack e si trova in bundle nel nuovo Mac Box Set.