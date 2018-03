Sulpalco: un palcoscenico per gli artisti underground

Giorgio Rini,

Sono molti i siti Web che danno spazio agli artisti emergenti, soprattutto nel campo della musica. Questi spazi virtuali rappresentano una risorsa preziosa per chi nutre il desiderio di visibilità, perché l’occasione giusta sulla strada verso il successo può arrivare proprio per caso in base a quanto si fa conoscere agli altri il proprio talento.

Sulpalco è un palcoscenico virtuale che offre la possibilità agli artisti underground di farsi conoscere nel mondo del Web attraverso la loro promozione gratuita. Infatti sul portale i gruppi e i deejay trovano a loro disposizione degli spazi pubblicitari senza dover pagare nulla, potendo così raggiungere una grossa fetta di pubblico.

Su Sulpalco è possibile pubblicare una scheda personale dell’artista contenente notizie biografiche, l’indicazione del suo progetto musicale e dei contatti personali. Le schede personali si trovano inserite all’interno della sezioni “Gruppi musicali” e “Deejay” e nelle altre sezioni del sito possiamo trovare notizie su concorsi, comunicati stampa, eventi poco conosciuti e progetti indipendenti.

Ben articolato il portale anche dal punto di vista grafico e della struttura: un’ulteriore risorsa per chi decide di entrare a far parte di questo spazio di promozione, visto che questi elementi possono rappresentare un motivo in più per spingere gli internauti a visitare il sito con un ritorno maggiore di visibilità per gli stessi artisti.

Utilizzare il Web è un modo valido per promuovere il proprio talento, perché ormai Internet può essere considerato una vera e propria finestra sul mondo. Servirsi della rete per rendere visibili le proprie capacità artistiche non è affatto un ripiego, ma un’opportunità unica ed efficace in attesa di essere scoperti da chi si occupa di produzione nell’ambito dei grandi circuiti musicali.