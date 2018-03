Nokia presenta 6700, 6303 e 2700 classic

Cristiano Ghidotti,

Nokia ha presentato tre nuovi modelli di telefoni cellulari, 6700 classic, 6303 classic e 2700 classic, che andranno ad ampliare la già vastissima gamma presente nel suo catalogo.

Commercializzati a partire dal secondo trimestre 2009, i prodotti sono caratterizzati da prezzi accessibili rispetto ai modelli di fascia alta, pur offrendo una gamma di funzionalità tutto sommato completa.

Nokia 6700 classic (? 235,00 iva esclusa)

Introdotto da Soren Petersen, vicepresidente della società finlandese, come il diretto successore del fortunato 6300, è dotato di sistema GPS, fotocamera da 5 megapixel, modulo per la connessione HSDPA e display da 2,2 pollici a 16 milioni di colori con una risoluzione di 320×240 pixel.

Nokia 6303 classic (? 135,00 iva esclusa)

Display da 2,2 pollici, software Nokia Maps e fotocamera da 3,2 megapixel.

La presenza di uno slot per la lettura di schede MicroSD (fino a 4 GB) e l’uscita jack per le cuffie lo rendono una valida alternativa ai comuni lettori multimediali portatili.

Nokia 2700 classic (? 65,00 iva esclusa)

È il modello più economico dei tre presentati, ma non per questo privo di buone funzionalità: fotocamera integrata da 2 megapixel, software per l’esecuzione di file musicali e slot per la lettura di schede di memoria.