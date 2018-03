Dell ha uno smartphone in cantiere?

Andrea Proietti,

Dell, il noto produttore di personal computer, potrebbe stupire il pubblico nell’imminente Mobile World Congress di Barcellona con uno smartphone che sancirebbe l’esordio della casa nel settore della telefonia mobile.

Le voci che danno ormai per scontato l’evento si fanno sempre più insistenti: il Wall Street Journal, fonte più che attendibile, cita addirittura non uno, ma due dispositivi in arrivo, uno touchscreen e l’altro slider con tastiera QWERTY a scivolamento, che potrebbero essere gestiti dal sistema operativo Windows Mobile o da Android.

L’obiettivo principale di Dell, secondo un’altra fonte, il Silicon Alley Insider, sembra essere, come per i PC, la personalizzazione del prodotto, anche se non è ancora ben chiaro quali potrebbero essere i parametri customizzabili dall’utente in fase di acquisto.

La stessa testata online ha inoltre comunicato l’ipotetica data di uscita (9 settembre 2009 o 09/09/09 per gli amanti delle curiosità) e il nome in codice provvisorio del dispositivo, che dovrebbe essere MePhone: da prendere con le pinze però, perché sembra troppo scontato e banale il rimando al più noto iPhone, con il quale sarebbe opportuno non contendere visto il forte ascendente del melafonino sul grande pubblico.

Per il momento si esauriscono qui i rumours sullo smartphone di Dell: a sciogliere i dubbi ci penserà il succitato Mobile World Congress, che si terrà, ricordiamo, a Barcellona dal 16 al 19 febbraio prossimo.