Unione Europea: “Agcom verifichi gli aumenti da parte di Telecom”

Michele Piccinno,

Il commissario europeo “Viviane Reding”, a quanto si legge da una nota, ha formulato una richiesta esplicita all’autorità di garanzia per le comunicazioni (Agcom) riguardante le tariffe di accesso alla rete imposte da Telecom agli operatori che forniscono servizi in modalità unbundling (“accesso disaggregato”).

Gli aumenti dei costi d’accesso alla rete, nei confronti dei fornitori di servizi di telecomunicazione, decisi da Telecom dovranno essere consentiti solo dopo aver verificato dati recenti e giustificati riguardanti i costi effettivamente sopportati da quest’ultima per fornire l’accesso alla rete agli operatori concorrenti.

“Il prezzo di accesso che gli operatori concorrenti devono pagare accedere alla rete Telecom è un fattore decisivo per la concorrenza nei mercati della banda larga. Gli attuali prezzi praticati in Italia, hanno dimostrato di essere di beneficio per i consumatori, in quanto sono ad un livello che incoraggia gli operatori alternativi a competere nel mercato della banda larga. AGCOM dovrebbe pertanto procedere con cautela nel permettere all’operatore storico di aumentare i prezzi d’accesso e fare in modo che tali aumenti siano giustificati da costi verificati. ”

ha affermato Neelie Kroes, commissario responsabile della concorrenza.

Agcom era gia stata recentemente tirata in ballo dall’associazione Anti Digital Divide per aver concesso troppo facilmente l’aumento, da parte di Telecom, del canone per gli abbonati. Anche AltroConsumo aveva provato a bloccare l’aumento del canone lanciando una petizione.

Concludendo, Agcom dovrebbe bloccare almeno temporaneamente l’aumento previsto nella misura di 0,91 Euro.

La speranza è che l’Unione Europea, nelle figure degli organismi preposti, possa vigilare e intervenire, qualora fosse necessario, sui processi che portano alla formazione dei prezzi con l’obiettivo di favorire gli utenti finali fornendo loro servizi di telecomunicazione a prezzi concorrenziali.