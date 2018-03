Corsi di Informatica per donne disoccupate nel milanese

Maddalena Papacchioli,

Stando al recente rapporto commissionato dall’ONU, il Global Employment Trends dell’International Labour Office, la crisi occupazionale mondiale porterà, nel 2009, alla disoccupazione per 190 milioni di persone, di cui 109 milioni uomini e 81 milioni donne.

Ora, valutando questi dati, se ne deduce che anche il genere femminile viene fortemente danneggiato dalla crisi, considerando che in buona parte del globo le donne non lavorano o non cercano lavoro per varie ragioni legate alla cultura dei luoghi o alla necessità di badare ai figli.

Fra l’altro, anche nei Paesi più ricchi del “Primo Mondo”, le donne che cercano lavoro lo trovano con maggiore difficoltà rispetto agli uomini e lo perdono con altrettanta maggiore facilità.

Per ridurre il gap di genere, in ambito più ristretto, sono i piccoli attori sul territorio che devono rimboccarsi le maniche.

E proprio nel locale, l’amministrazione comunale di Abbiategrasso (MI), in collaborazione con Sportello Donna, propone tre corsi di formazione informatica, destinati a donne che hanno perso il lavoro.

Le lezioni si svolgeranno, per una durata complessiva di 40 ore a partire dal 16 febbraio, il lunedì e il giovedì dalle ore 20 alle ore 22, presso l’Istituto civico Leonardo Da Vinci, sito in via Einaudi 3.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a:

Ufficio Servizi Scolastici del comune

piazza Vittorio Veneto

da lunedì a venerdì: ore 9-12

telefono 02.94692371/372/373

Sportello Donna

piazza Vittorio Veneto

mercoledì: ore 9-12

telefono 02.94692375