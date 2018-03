FIFA Interactive World Cup fa tappa a Roma

Demetrio Porcino,

Giovedì 26 febbraio si terrà a Roma una nuova tappa della FIFA Interactive World Cup (FIWC), l’unica competizione ufficiale del videogioco FIFA 09. La FIWC è un torneo che prevede la partecipazione di concorrenti di tutto il mondo, che si affrontano a FIFA 09 in versione PS3.

Alla finalissima di Barcellona del 2 maggio accederanno i migliori 32 giocatori del mondo, di cui 19 scelti attraverso le tappe mondiali e 13 attraverso le qualificazioni su PlayStation Network. In palio per il campione un premio di 20.000 dollari e la nuova macchina Kia Soul. La tappa romana si svolgerà il 26 febbraio presso il locale FutbolClub, sito in Via degli Olimpionici 71 (nelle vicinanze dello Stadio Olimpico), dalle ore 12 alle 19.