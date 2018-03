Solo Psion può usare il termine netbook

Luca Colantuoni,

Il termine netbook è diventato ormai di uso comune grazie ad Intel e agli Eee PC di Asus, ma per il futuro tutte le aziende interessate dovranno utilizzare un altro sinonimo.

Infatti, netbook è un marchio registrato da Psion con il quale identificava il suo prodotto netBook lanciato nel 2000.

Tutti quelli che useranno il marchio netbook a fini commerciali incorreranno in una violazione dei diritti di Psion. Anche se il prodotto non è più in commercio, Psion ha già inviato diverse lettere “cease & desist” per invitare produttori e rivenditori a non usare più la parola netbook nelle loro inserzioni pubblicitarie.

Intel ha affermato che il termine netbook è generico, cioè non rappresenta il nome di una linea di notebook e, probabilmente, continuerà ad usarlo.

Diversa invece la decisione di Google. Per evitare problemi legali, ha deciso di eliminare il termine netbook dalle sue inserzioni pubblicitarie, assecondando la richiesta di Psion.

Fortunatamente giornalisti, blogger e netizen in generale potranno continuare ad indicare i mini notebook con la parola netbook.

Nel video è possibile vedere il prodotto di Psion: